Luta pela Vida: família e amigos se unem em oração por Micaelly

Micaelly Pereira Severino - Crédito: arquivo pessoal

A jovem Micaelly vive, neste mês de junho, uma verdadeira batalha pela vida. Diagnosticada com uma grave condição cardíaca, ela foi transferida no dia 6 de junho, às 6h da manhã, para um hospital especializado em São José do Rio Preto, em busca de um tratamento mais avançado.

No mesmo dia, uma notícia trouxe um sopro de esperança: Micaelly foi oficialmente incluída na fila de transplante de coração, um passo fundamental e aguardado com fé por todos ao seu redor.

No entanto, o caminho tem sido árduo. No dia 7 de junho, os médicos classificaram seu estado de saúde como o mais grave da UTI. Ainda assim, ela tem recebido todos os cuidados possíveis e está cercada por uma corrente de amor e fé, enquanto amigos e familiares aguardam por um milagre.

Dois dias depois, em 9 de junho, Micaelly passou por um cateterismo para avaliar a situação do coração e definir os próximos passos do tratamento. A intervenção foi considerada essencial para entender com mais profundidade o quadro clínico.

Mas o cenário se agravou. No dia 24 de junho, os médicos informaram que o pulmão de Micaelly também foi comprometido, o que levou à avaliação da necessidade de uma bomba para auxiliar a função pulmonar. A família foi chamada ao hospital para uma conversa delicada, que acentuou ainda mais a gravidade da situação.

Já no dia 26 de junho, diante da piora no quadro clínico, a jovem precisou ser entubada. O coração está extremamente debilitado, e ela enfrenta grande dificuldade para respirar. A medida foi considerada urgente para estabilizá-la e manter a esperança de recuperação.

Neste momento tão difícil, familiares e amigos se mobilizam em oração por Micaelly. Cada palavra de fé, cada pensamento positivo e cada gesto de amor têm feito diferença.

“Seguimos confiando em Deus”, declara a família. “Continuamos pedindo a todos que unam-se a nós nessa corrente de oração. Micaelly é forte, e acreditamos que ela vai vencer essa luta.”

