Lula chega ao HU da UFSCar para inaugurar ampliaÃ§Ã£o da unidade

CrÃ©dito: Lourival Izaque

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na tarde desta quarta-feira (25) ao Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos para participar da cerimônia de inauguração da ampliação da unidade. Ele desembarcou de helicóptero por volta das 14h40 no campus da universidade e, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e de sua comitiva, seguiu até o hospital.

A ampliação do Hospital Universitário da UFSCar, que integra a rede federal de ensino e assistência do Sistema Único de Saúde, foi viabilizada com investimentos que somam mais de R$ 33 milhões. Os recursos incluem R$ 25,6 milhões do Novo PAC, além de R$ 5,8 milhões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e R$ 2,5 milhões provenientes de emenda parlamentar.

Entre as novas estruturas entregues está um setor de hemodiálise com capacidade total para 24 posições sendo 12 nesta primeira etapa e outras 12 na fase seguinte. O serviço permitirá atender até 144 pacientes em tratamento de hemodiálise, além de 50 pacientes que necessitam de diálise peritoneal e a realização de 1.040 consultas ambulatoriais.

A unidade também passa a contar com 32 novos leitos de Clínica Médica e Cirúrgica, 10 leitos de UTI, 10 leitos do Hospital Dia e duas novas salas cirúrgicas. Com a ampliação, será possível realizar até 40 cirurgias de grande porte por mês.

Com a entrega das novas áreas, o hospital passa a ter 135 leitos no total, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo para suprir a demanda de uma região que abrange seis municípios e cerca de 400 mil habitantes.

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