Luísa Pellegrini Moraes leva o Chevrolet Ônix zero quilômetro

Crédito: SCA

A consumidora Luísa Pellegrini Moraes, de 27 anos, foi a sortuda do ano e ganhou um Chevrolet Ônix LT preto 0 km no sorteio da campanha Natal Iluminado e Premiado, realizado nesta quarta-feira, dia 7 de janeiro, às 10h, na sede da ACISC, no Palácio do Comércio “Miguel Damha”.

Além do veículo, a ACISC arcará com despesas como IPVA, licenciamento, emplacamento e seguro obrigatório até a transferência à ganhadora. Ela fez sua compra na Perfumaria Avatim no dia 19 de dezembro de 2025.

A campanha Natal Iluminado e Premiado 2025, promovida pela Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), deixou um impacto expressivo na economia de São Carlos. De acordo com balanço da entidade, a iniciativa movimentou aproximadamente R$ 4 milhões no comércio local, reunindo mais de 200 lojas participantes e fortalecendo as vendas no período mais importante do calendário varejista.

Os dados consolidados da campanha mostram que 67% das compras cadastradas foram realizadas pelo público feminino, confirmando o protagonismo das mulheres no consumo de fim de ano. O levantamento também aponta que o segmento de vestuário e acessórios liderou o volume de vendas dentro da promoção, impulsionando o desempenho do comércio são-carlense durante o Natal.

A presidente da entidade, Ivone Zanquim, comemorou os resultados da campanha e destacou o papel estratégico da iniciativa para o comércio local. “Encerramos mais uma edição com resultados extremamente positivos. O Natal Iluminado & Premiado cumpriu seu objetivo de valorizar nossos comerciantes, atrair consumidores e manter os recursos circulando em São Carlos. Esse impacto direto na economia mostra a força do comércio quando trabalhamos de forma integrada. Agradecemos a todos os comerciantes e consumidores que acreditaram na iniciativa da ACISC, que mais uma vez gerou emprego e renda em São Carlos e aqueceu a economia local”, destacou.

