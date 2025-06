LUCÃO FERNANDES: “Temos que voltar a eleger deputados federais e deputados estaduais para representar São Carlos”

Lucão Fernandes foi entrevistado pelo SCA - Crédito: SCA

A viagem do prefeito Netto Donato (PP) e de seu vice, Roselei Françoso, a uma feira agropecuária em Armstrong (Argentina), proporcionou um momento inusitado à política de São Carlos. Embora não precisasse transferir o cargo com menos de 15 dias de ausência, Netto fez questão de passar o comando do Poder Executivo ao presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, que, assim, comandou, esta semana, o Poder Executivo, assumindo o cargo de prefeito de São Carlos.

Participando do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA nesta sexta-feira, 6 de junho, Lucão agradeceu ao prefeito Netto e ao vice Roselei pela oportunidade de comandar a cidade. “Ele demonstrou, com este ato, muita confiança na minha pessoa. Ao ingressar na vida pública temos sempre que estar preparados para assumir novos desafios”, comentou. Ele afirmou que o principal é sempre a busca por fazer o melhor para a população de São Carlos.

Uma das lutas que Lucão pretende travar daqui para a frente é a da conquista do curso de Medicina da UNICEP em parceria com a Santa Casa. Ele está disposto a formar uma comitiva com as lideranças políticas da cidade para ir até o ministro da Educação, Camilo Santana, buscando o aval do Governo Federal para que o curso entre em funcionamento. “A UNICEP fez um grande investimento, adquiriu aparelhos super modernos, montou uma estrutura fantástica para implantar este novo curso em São Carlos”.

Lucão, com seu tom sempre conciliador, afirma que em seu primeiro mandato, em 2013, foi jogado aos leões ao assumir a liderança no Legislativo da base de apoio do então prefeito Paulo Altomani. “Muitos disseram que eu estava caminhando para o suicídio político, mas aquela experiência foi o que me deu traquejo e conhecimento para vencer a eleição para presidente da Câmara em 2015”, destacou.

Ele também comentou sobre a oposição na Câmara, afirmando que ela é direcionada ao prefeito Netto Donato e seu governo, e não à presidência da Casa. “Na Câmara somos todos situação. E esperamos ter apoio de todos os 21 vereadores para investirmos em cursos e palestras que enriqueçam o conhecimento dos parlamentares e da população. Também queremos pensar na construção de um novo prédio para abrigar a Casa de Leis”, ressaltou o vereador.

Sem citar nomes, Lucão alfinetou a vereadora Raquel Auxiliadora (PT), que criticou a viagem de Netto à Argentina. “Não se pode fazer oposição por oposição, achar que tudo está errado, que nada presta. A esquerda deveria fechar em torno do vereador Djalma Nery (PSOL), que faz uma oposição inteligente e propositiva. Ele reconhece bons projetos e boas iniciativas. Este moço está crescendo e fazendo um bom trabalho”.

Lucão disse que o eleitor são-carlense precisa se conscientizar de que a cidade vem perdendo muitos recursos por falta de representatividade na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. “Cada deputado federal tem R$ 40 milhões para destinar aos municípios. Se mandar metade para São Carlos por ano, em quatro anos serão R$ 80 milhões. Um deputado estadual tem R$ 30 milhões. Se mandar metade, serão R$ 60 milhões. A cada quatro anos, teríamos R$ 140 milhões para investir em obras e programas sociais em São Carlos”.

Ele também defendeu que, para a esquerda ter chances reais de vitória nas eleições para deputado estadual e federal, seria necessário um acordo entre o ex-prefeito Newton Lima e Djalma Nery, para que ambos não concorram ao mesmo cargo. “Pelo nosso lado, o da direita, temos muitos candidatos e uma situação difícil para administrar. Mas, de qualquer forma, temos que construir uma união para que a cidade eleja deputados e não continue perdendo recursos como atualmente”.

Luis Carlos Fernandes da Cruz, o Lucão, é filho de Paulo Fernandes da Cruz e Elídia Carlos da Silva. Tem duas filhas – Juliana e Fabiana – e dois netos – Helena e Samuel.

De família procedente de Rincão e radicada em São Carlos desde meados dos anos 1970, após o falecimento de seu pai, Lucão trabalhou na área rural e também na indústria antes de ingressar na Prefeitura Municipal em 1981.

Foi servidor público por 30 anos, exercendo diversas funções, como almoxarife, auxiliar de farmácia, coordenador do Pronto Socorro, chefe de divisão dos postos de saúde, administrativo da Coordenadoria de Meio Ambiente, integrante da Defesa Civil e gestor da Farmácia Popular. Disputou a primeira eleição para vereador em 1996.

Com votações expressivas nas eleições seguintes, assumiu a vereança como suplente em 2012. No mesmo ano, foi eleito para o primeiro mandato na legislatura 2013-2016.

Nesse período, destacou-se como líder do governo, membro da comissão permanente e presidente da Câmara. Em 2016 foi reeleito vereador, assumindo a presidência da comissão permanente de saúde e promoção social. Em 2018, foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2019-2020.

Veja entrevista completa em vídeo neste link.

Leia Também