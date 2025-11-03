Lucão Fernandes: "São Carlos tem muito a comemorar neste aniversário"

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes (PP), afirma que a cidade tem muito a comemorar neste 4 de novembro. “Temos a maior população entre todos os 26 municípios da Região Central do principal Estado brasileiro, que é São Paulo. Consolidamo-nos como um grande polo de educação, pesquisa e inovação, graças à UFSCar, à USP e às nossas Embrapas. Além disso, somos um local atrativo para novas empresas e figuramos no ranking como a terceira melhor cidade para se viver no Brasil. Isso não é pouco, e temos que comemorar muito”, afirma ele.

Lucão avalia que o trabalho do Poder Legislativo nesses dez primeiros meses de mandato foi altamente positivo. “Dentro da Câmara não existe situação e oposição. O que existe são 21 vereadores e vereadoras trabalhando muito — seja nos bairros, visitando o povo e ouvindo suas demandas e anseios, seja nos gabinetes, no atendimento diário. Tenho certeza de que este trabalho de todos os 21 vem sendo bem desenvolvido.”

O presidente da Câmara destaca que São Carlos tem pela frente três grandes ‘fantasmas’ a enfrentar nos próximos anos. Ele afirma que o primeiro é a questão da falta d’água. “Todo ano é uma luta, com falta de abastecimento em alguns bairros. Sabemos que novos reservatórios vêm sendo construídos para resolvermos essa questão.”

Segundo ele, o segundo desafio está no déficit habitacional. “Muita gente ainda sonha em ter a casa própria. Neste segmento, vemos empenho do governo municipal, com total apoio da Câmara Municipal, para que possamos construir novas habitações populares e reduzir esse déficit, garantindo qualidade de vida e moradia digna aos são-carlenses.”

O terceiro ‘fantasma’, segundo Lucão, é a questão das enchentes. “Todo ano temos enfrentado esse problema, que causa grandes prejuízos para lojistas e também para a população como um todo. Estão sendo construídos piscinões e existem projetos de outras obras para tentarmos resolver essa questão. Acredito que o poder público, com apoio do Legislativo, poderá exorcizar esses três fantasmas e garantir mais paz e tranquilidade aos são-carlenses.”

Quanto ao futuro de São Carlos, Lucão afirma que procura visualizar o melhor cenário para a população. “E nesse futuro estão inseridos meus filhos, meus netos e eu próprio. Estando como vereador e presidente da Câmara, tenho a oportunidade de ajudar a construir esse futuro — um em que todos possam viver melhor do que no presente”, ressalta ele.

