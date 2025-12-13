Lucão Fernandes prestigia 1º Congresso Jurídico da OAB São Carlos e reforça protagonismo da cid

Crédito: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes (PP), participou na manhã desta sexta-feira (12) do 1º Congresso Jurídico da OAB São Carlos, um evento que consolidou o papel da cidade como Capital Nacional da Tecnologia e referência no debate sobre inovação aplicada ao Direito.

Durante a abertura, Lucão fez questão de parabenizar a diretoria da 30ª Subseção, presidida pela dra. Andréa Martos Valdevite, pela organização do congresso. Para ele, a iniciativa demonstra a força de São Carlos como um polo de conhecimento, capaz de atrair advogados, promotores, juízes e pesquisadores de diversas regiões do país.

“São Carlos tem um ecossistema único, com universidades, centros de pesquisa e empresas tecnológicas que transformam conhecimento em desenvolvimento. Eventos como este reforçam nossa vocação e ampliam o diálogo entre ciência, inovação e justiça”, destacou o presidente da Câmara.

Além de prestigiar as atividades acadêmicas, Lucão Fernandes aproveitou para reafirmar seu compromisso na luta contra o feminicídio, convidando todos os presentes para a audiência pública que será realizada pela Câmara Municipal sobre o tema. A pauta, que ele vem defendendo com firmeza, ganha ainda mais relevância diante das transformações sociais abordadas ao longo do congresso.

OAB São Carlos: tradição, vanguarda e liderança no debate jurídico

Com uma das maiores concentrações de doutores do mundo, São Carlos se consolida como um ambiente de produção científica e inovação. Inspirada por esse contexto, a OAB promoveu dois dias de debates com o tema “Direito na Capital da Tecnologia”, reunindo especialistas de renome.

Segundo a presidente da subseção, dra. Andréa Martos Valdevite, o congresso cumpre um papel fundamental ao aproximar a advocacia dos desafios da transformação digital.

“É responsabilidade da OAB estimular a reflexão, garantir segurança jurídica e manter a sociedade atualizada diante das mudanças que a tecnologia impõe”, afirmou.

Ao longo do evento, foram discutidos os impactos da inteligência artificial, dos crimes cibernéticos, do teletrabalho, da sustentabilidade inteligente e até mesmo das novas fronteiras do Direito de Família em um mundo hiperconectado.

Destaques da programação

Quinta-feira (11/12)

Ciência e inovação no ambiente acadêmico – Dr. Vanderlei Salvador Bagnato

Cybercrimes – Dr. Antônio Gonçalves

Desafios da Reforma Tributária – Dr. Luis Carlos Szymonowicz

Marketing jurídico – Rafael Pierini Ramos

Teletrabalho e direito à desconexão – Dra. Adriana Galvão

IA e o futuro da advocacia – Dr. Thiago Massicano

Estruturas societárias inteligentes e atração de investimento – Dr. Wagner Armani

Sexta-feira (12/12)

Direito Aduaneiro e Direito Digital – Dr. Augusto Fauvel de Moraes

Família e Sucessões Digitais – Dr. Paulo César Scanavez

Direito Criminal na era digital – Dr. Eduardo Burihan

Tecnologia verde e responsabilidade jurídica – Desembargador Dr. Miguel Petroni Neto

Saúde mental e hiperconectividade – Dra. Giovana Policastro e Dr. Luís de Oliveira Silva

Inovação e marketing – Rafael Pierini Ramos

Um evento que marca a cidade e impulsiona o futuro

A presença de Lucão Fernandes reforça a sintonia entre o Legislativo e as entidades que promovem conhecimento e modernização.

A OAB São Carlos, por sua vez, demonstra liderança ao colocar a cidade no centro das discussões jurídicas sobre tecnologia, inovação e responsabilidade social.

O congresso encerra-se deixando uma mensagem clara: São Carlos não apenas acompanha a evolução da era digital — a cidade lidera o caminho.

