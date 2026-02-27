Lucão Fernandes homenageia ACISC pelos 95 anos e reconhece gestão de Ivone Zanquim

Vereador entrega placa de reconhecimento à dirigente da entidade comercial e destaca papel histórico da associação no desenvolvimento de São Carlos

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes (PP), entregou na manhã desta sexta-feira (27) uma placa de reconhecimento à presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), Ivone Zanquim. A homenagem marca os 95 anos de fundação da entidade e reconhece o trabalho desenvolvido pela atual diretoria à frente da instituição, destacando a importância da ACISC para o fortalecimento do comércio e da economia local.

A entrega ocorreu na sede da associação e foi acompanhada pelo diretor administrativo e financeiro, Alexandre Rosa. Ao oficializar a homenagem, Lucão afirmou que o Legislativo não poderia deixar de registrar o momento.

“Estou aqui na ACISC para entregar essa placa como reconhecimento da Câmara Municipal pelo brilhante trabalho que você, Dona Ivone, vem desenvolvendo à frente dessa grande instituição que é a nossa ACISC. Cuidando dos lojistas e de todos que fazem parte dessa grande associação”, declarou.

Ele destacou que a história da entidade é construída de forma coletiva desde a sua fundação, em 1932. “É uma escala que, desde 1932, cada presidente e cada diretoria foi construindo essa história maravilhosa que a ACISC tem. Agora está em suas mãos o bastão de cuidar dessa grande associação”, afirmou.

Lucão ressaltou que a atuação da entidade ultrapassa interesses setoriais. “A Câmara não poderia deixar de marcar esse momento importante. A associação representa quem gera emprego e movimenta a economia da cidade”, afirmou.

Ivone agradeceu a homenagem em nome da Diretoria, colaboradores e associados. “É muita gratidão. São 95 anos de história e é uma honra muito grande receber essa placa. Agradeço em nome de cada diretor, colaborador e de cada comerciante”, afirmou.

Ela também destacou a importância da parceria institucional. “É uma honra ter a Câmara do nosso lado, nos apoiando. Nós temos uma cidade para cuidar e juntos fazemos muito melhor”, disse.

Trajetória quase centenária

Fundada na década de 1930, a ACISC acompanhou as transformações urbanas e econômicas de São Carlos, atuando na defesa do comércio local, na promoção de campanhas e na articulação de demandas junto ao poder público.

Sob a gestão de Ivone Zanquim, a entidade tem reforçado ações de valorização do Centro, campanhas temáticas e ampliação de serviços aos associados. A homenagem do Legislativo ocorre no contexto das celebrações dos 95 anos da instituição, comemorados no último dia 22.

Ao encerrar o ato, Lucão reafirmou o reconhecimento à gestão atual. “Parabéns pelo trabalho sério. A cidade reconhece essa dedicação.”

A cerimônia simbolizou, segundo os participantes, a convergência entre Legislativo e setor produtivo em torno do desenvolvimento econômico e institucional de São Carlos.

Leia Também