Lucão Fernandes destaca que São Carlos precisa da ajuda dos governos Estadual e Federal

Presidente da Câmara Municipal de São Carlos participa de reunião no Paço Municipal - Crédito: Divulgação

Representando o Poder Legislativo, desde a noite desta quinta-feira, 27, o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes, está acompanhando de perto a tragédia vivenciada pelos comerciantes da cidade, em especial, da região da Baixada do Mercado Municipal.



Lucão enfatiza que o Legislativo é muito cobrado por ações que resolvam o problema, porém, a municipalidade precisa da ajuda dos governos estadual e federal. “Em janeiro, representando nossos vereadores, estivemos no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, apresentando propostas e encaminhando projetos para amenizar esse transtorno que estamos vivendo e, infelizmente, os recursos não chegaram, até o momento”, afirmou.



O parlamentar ressaltou que na noite de ontem, entrou em contato com o ex-diretor da Defesa Civil de São Carlos, Danilo de Almeida, que atualmente está trabalhando na Defesa Civil de Piracicaba e solicitou apoio. “Ele conversou com o prefeito daquela cidade, Juninho da Padaria, que estará encaminhando para cá uma retroescavadeira, um caminhão basculante e um caminhão pipa”, contou.



Lucão enfatizou que também conversou com o secretário de governo, Dr. Edson Fermiano, e se colocou à disposição. “Estaremos votando na próxima quarta-feira, o orçamento do município para o próximo ano e se a prefeitura quiser fazer alguma alteração com o seu corpo técnico, ainda há tempo”, afirmou. “Também conversamos com o secretário do Legislativo, para que a gente possa verificar todas as economias de final de ano e coloquemos à disposição do prefeito Airton Garcia para que seja investido em obras aqui nas enchentes”, completou.



Ele contou ainda que também conversou com o deputado Jefferson Campos, que destinou R$ 1 milhão no ano passado para São Carlos, o qual se colocou à disposição. “Pediu para que enviássemos um oficio solicitando apoio, que tentaria nos ajudar novamente. Sabemos do sofrimento, mas nós precisamos do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Federal, pois os recursos do município não são suficientes para realizarmos essa grande obra”, afirmou. “Lá em São Paulo, naquela época, solicitamos R$ 12 milhões, mas até agora não chegou nada, infelizmente”, completou.



Nesse momento, ao lado do prefeito Airton Garcia, Lucão Fernandes está se dirigindo para a capital paulista, onde vai representar todos os vereadores em uma reunião com o governador João Doria, para discutir a questão das enchentes. A reunião foi agendada pelo prefeito e seu chefe de gabinete, José Pires (Carneirinho), através do deputado federal Junior Bozzella. “Ninguém faz nada sozinho. Estamos levando a preocupação dos 21 vereadores e, ao lado do nosso prefeito, buscando uma solução”, finaliza.

