Bolão realizado na Lotérica Mega Sorte leva prêmio de R$ 34,4 mil na Lotofácil da Independência

08 Set 2025 - 17h46Por Jessica Carvalho R.
Lotérica Mega Sorte - Crédito: divulgaçãoLotérica Mega Sorte - Crédito: divulgação

Um bolão de São Carlos faturou um super prêmio no concurso especial da Lotofácil da Independência, sorteado no último sábado (5). A Lotérica Mega Sorte, localizada na avenida Miguel Petroni,  Jardim Bandeirantes, confirmou que o prêmio pago foi de R$ 34.482,00, valor que já foi entregue aos ganhadores.

A Lotofácil da Independência é um dos concursos mais esperados do ano, por oferecer prêmios milionários e não acumular. Este ano, milhares de pessoas em todo o país fizeram suas apostas, e São Carlos novamente entrou para a lista das cidades contempladas.

A gerente da Mega Sorte destacou a importância do sorteio:"É sempre uma alegria anunciar ganhadores na nossa cidade. Além da chance de transformar a vida dos apostadores, esse tipo de prêmio movimenta a economia local e mostra que vale a pena acreditar na sorte", disse.

 Endereço: Rua Miguel Petroni, 1278 – Jardim Bandeirantes, São Carlos/SP
WhatsApp: (16) 9 9257-2517

