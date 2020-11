Longa fila se forma na frente da Junta Militar em São Carlos

Crédito: Colaborador/SCA

Leitores do São Carlos Agora entraram em contato com a redação via whatsapp para reclamar de uma longa fila que se forma neste momento na frente da Junta Militar, na rua Treze de Maio.

O motivo da reclamação é que há agendamento de retorno para esta segunda-feira (9), com atendimento a partir das 8h. Ocorre que até o momento a unidade não foi aberta e as pessoas estão aguardando sob o sol e muitos tem que trabalhar.

O SCA tentou entrar em contato com o telefone da Junta Militar, mas sem sucesso.

