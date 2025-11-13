Lojas passam a ficar abertas até 22h a partir de 8 de dezembro

Loja com decoração de Natal -

O comércio de São Carlos e Ibaté terá horário especial de funcionamento a partir do dia 8 de dezembro, conforme estabelece a nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários).

O acordo define o calendário de datas especiais do comércio, válido de dezembro de 2025 a novembro de 2026, e autoriza a ampliação do expediente em períodos de maior movimento no varejo.

Durante o mês de dezembro — tradicionalmente o mais aquecido para o setor —, as lojas funcionarão em horário estendido de segunda a sexta-feira, entre os dias 8 e 23, das 9h às 22h.

Nos sábados (dias 6, 13 e 20) e domingos (dias 14 e 21), o atendimento será das 9h às 17h.

Na véspera de Natal (24/12), o funcionamento será das 9h às 18h, e no dia 31/12, das 9h às 13h.

As lojas permanecerão fechadas nos dias 25 de dezembro e nos dias 1 e 2 de janeiro de 2026.

O calendário aprovado também prevê horários diferenciados para feriados e datas comemorativas de 2026, como Dia das Mães, Dia dos Pais e Black Friday, e pode ser consultado nos sites do Sincomercio (www.sincomerciosaocarlo.com.br) e do Sincomerciários (www.sincomerciariossc.org.br).

A proposta do novo calendário foi debatida previamente com os comerciantes, em reunião promovida pelo Sincomercio, e aprovada em Convenção Coletiva de Trabalho, que define as regras de funcionamento e as condições laborais para o período.

Horário especial do comércio de São Carlos e Ibaté

DEZEMBRO 2025

• De 8 a 23 (segunda a sexta-feira) – das 9h às 22h

• Dias 6, 13 e 20 (sábados) – das 9h às 17h

• Dias 14 e 21 (domingos) – das 9h às 17h

• Dia 24 (quarta-feira) – Véspera de Natal – das 9h às 18h

• Dia 25 (quinta-feira) – Natal – FECHADO

• Dia 31 (quarta-feira) – das 9h às 13h

JANEIRO 2026

• Dia 1º (quinta-feira) – Ano Novo – FECHADO

• Dia 2 (sexta-feira) – FECHADO

