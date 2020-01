Lojas do Magazine Luiza farão liquidação fantástica nesta sexta-feira, 3

Crédito: Arquivo/SCA

O Magazine Luiza vai oferecer descontos de até 70% nesta sexta-feira (3), quando será realizada a 27ª edição da sua tradicional “liquidação fantástica”. Todas as 1.105 lojas participam do evento de ofertas, abrindo as portas às 6h da manhã para receber clientes. Em São Carlos a loja fica no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Geminiano Costa, no Centro. Os clientes costumam fazer filas nas portas para garantir as melhores ofertas.

Considerada um dos grandes termômetros da varejista para o ano que se inicia, a edição passada resultou em faturamento equivalente a 15 dias de vendas normais, desempenho semelhante à Black Friday de 2018 e consideravelmente superior ao da 25ª edição.

Com informações do InfoMoney

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também