Lojas do comércio de São Carlos estão autorizadas a abrir neste feriado de Corpus Christi

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) assinaram aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) autorizando o comércio de produtos não essenciais de São Carlos a funcionar no feriado do dia 11 de junho - Corpus Christi.

O aditamento autoriza as lojas a abrirem nesta quinta-feira (11), das 9h às 13h (por quatro horas) de forma opcional, mediante adesão que deve ser feita via: saocarlos.sindmais.com.br.

Segundo o presidente do Sincomercio São Carlos, Paulo Roberto Gullo, essas horas trabalhadas no feriado poderão ser compensadas em dobro no regime de banco de horas, caso houver. “Além disso, estamos falando da véspera do Dia dos Namorados, uma data comemorativa importante para o comércio varejista, principalmente neste momento de retomada”.

Paulo Gullo destacou ainda a importância da continuidade dos cuidados com a saúde de todos. “Nossa economia precisa voltar, mas temos que estar conscientes dos cuidados para evitar a proliferação do Coronavírus. Nossos empresários estão seguindo as medidas sanitárias como orientados. Porém, o consumidor também deve fazer a sua parte usando máscara e álcool em gel, mantendo a distância e respeitando o limite de pessoas dentro das lojas, evitando aglomerações e procurando ir sozinho para fazer suas compras”, alertou.

