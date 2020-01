Loja vende calçados pela metade do preço na "Black Enchente"

Crédito: Divulgação

A tradicional loja Armênia, na Baixada do Mercado Municipal, realizou nesta sexta-feira (3) uma Black Friday fora de época. Alguns calçados foram vendidos com valores menores que a metade do preço. Tudo porque a enxurrada invadiu a loja durante a enchente de ontem.

“Black Enchente de Ano Novo”, está escrito em um dos cartazes colado do lado de fora do prédio.

Outros comerciantes na mesma rua tiveram o mesmo problema e venderam suas mercadorias que foram molhadas com valores bem abaixo do valor da tabela.

