Loja na Rotatória do Cristo tem prejuízos imensos após enchentes

Loja ficou destruída após enchente - Crédito: Reprodução

A loja De Santis, localizada na Rotatória do Cristo foi uma das mais afetadas pela enchente ocorrida na tarde e noite de domingo, 12, quando um temporal de aproximadamente 3 horas castigou São Carlos e despejou o equivalente a 167 mm de água no município.

A força e a quantidade volumosa da água fizeram com que ela ultrapassasse os 2,5 metros de altura do muro e atingisse a frota de veículos que estava no estacionamento do estabelecimento.

Um carro que fazia parte de uma promoção e estava no interior da loja em exibição, foi encoberto pela água, bem como uma infinidade de produtos que estavam para ser comercializados.

Um vídeo feito por um funcionário da loja de 1,53 minuto evidenciou os prejuízos, definidos como catástrofe pelo autor. A água atingiu no interior da loja 2 metros de altura e há a possibilidade que a loja seja fechada naquele ponto.

O motivo seria o local arriscado, o imenso prejuízo e o fato de o seguro da loja não cobrir enchentes. “A água varreu o interior da loja”, sintetizou o autor do vídeo.

