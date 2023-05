Loja Castelo Encantado entrega à maternidade roupinhas de bebê arrecadadas durante campanha solidária

Inaugurada no início deste ano, a loja infantil mobilizou recursos e teve a colaboração de seus clientes para doar roupinhas aos bebês que chegam em meio a dificuldades.

"Agendamos a entrega para este momento de comemoração especial de Dia das Mães. Foi muito legal ir alcançando 100, 150, 200 roupinhas, todas novas e itens básicos do enxoval do neném. Meus clientes se sentiram envolvidos e felizes por participar desta campanha que ajuda mulheres num momento tão importante." - comentou Elaine Fernandes, a proprietária.

Na entrega das doações, Elaine teve a oportunidade de visitar a recente reforma realizada na maternidade e parabenizou as empresas e a população que mudanças se tornassem realidade. "Nós vimos o ambiente humanizado e confortável que vocês proporcionaram ao atendimento público", concluiu.

"Muito importante essa ajuda, recebemos diariamente em nossa Maternidade mães que muitas vezes não tem se quer uma roupinha para sair da maternidade com seus bebês! É importantíssimo o envolvimento da sociedade com essa causa tão nobre. Nós da Santa Casa agradecemos a ajuda de todos os envolvidos nessa ação! Muito Obrigado!" disse a Gerente de relações institucionais do hospital, Ariellen Fernanda Guimarães.

Para finalizar, a direção da loja Castelo Encantado, agradece o apoio e a adesão dos clientes e amigos. "Vocês fizeram a campanha ser um sucesso. Obrigada!".

Nesta segunda-feira (15), a loja Castelo Encantado entregou mais de 230 roupinhas à Maternidade da Santa Casa de São Carlos, frutos da campanha Abril Solidário para um Feliz Dia das Mães.