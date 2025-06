Locais de prova do Vestibular das Fatecs serão divulgados nesta quarta-feira (25)

Compartilhar no facebook

estudante vestibular - Crédito: divulgação

Os candidatos do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2025 poderão consultar o local em que farão o exame a partir desta quarta-feira (25), às 15 horas, na Área do Candidato do site vestibular.fatec.sp.gov.br .

O exame será aplicado no mesmo município da Fatec em que o candidato se inscrever. Cabe ao próprio participante acompanhar as informações divulgadas no site oficial. Não há envio de convocação por correio, e-mail ou outros meios.

Dia de prova

A prova será realizada no próximo domingo (29), com início às 13 horas e duração de cinco horas. Os espaços abertos serão abertos ao meio dia e ambientes fechados, impreterivelmente, às 13 horas. Recomenda-se chegar com pelo menos uma hora de antecedência, para localizar a sala e evitar imprevistos.

Para realizar o exame, o candidato deverá apresentar:

Documento de identidade original com foto, em bom estado de conservação.

Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha.

Durante o exame, o candidato deverá permanecer na sala até, no mínimo, às 15h30. Após esse horário, será permitido levar o caderno de questões. A folha de respostas deve ser preenchida obrigatoriamente com caneta esferográfica preta ou azul. Redações escritas a lápis ou fora da folha específica serão desconsideradas

Sobre o exame

A prova do Vestibular das Fatecs será composta por uma redação e 64 questões de múltipla escolha, com conteúdos das disciplinas do Ensino Médio: Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Inglês, Raciocínio Lógico e questões multidisciplinares.

A redação avaliará a capacidade de argumentação, coesão e coerência, além do domínio da norma culta da língua portuguesa, podendo ser dissertada ou narrativa, conforme o tema proposto.

