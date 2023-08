Lixo se acumula em frente à condomínio e moradores reclamam

SIGA O SCA NO

Lixo em frente à condomínio: motivo de reclamação de moradores - Crédito: Divulgação

Moradores do Condomínio Monte Estela, no Monsenhor Romeu Tortorelli entraram em contato com o São Carlos Agora e informaram que um problema de saúde pública tem tirado o sossego.

De acordo com ele, lixo residencial que é colocado em containers, não é recolhido e com isso se acumula bem em frente a portaria. O síndico já teria sido comunicado, bem como a Prefeitura Municipal. Porém, até o momento nenhuma providência teria sido tomada.

Os reclamantes informam que seria necessário a limpeza no local, pois a saúde de todos os moradores podem estar em risco.

