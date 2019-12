Lixo em terreno abandonado causa mal-estar a moradores no Aracy II

Crédito: Divulgação

Um terreno abandonado na Avenida Nelson Orlandi, próximo ao numeral 1083, no Cidade Aracy II (próximo a mata do Planalto Verde) é motivo de revolta por parte de moradores que entraram em contato com o São Carlos Agora para denunciar o abandono do local.

Via WhatsApp relataram que o imóvel está com mato alto e que pessoas jogam lixo de todo o tipo. “O local está um nojo”, disse uma moradora. “Tem pessoas que consegue fazer festa e jogar o lixo ao lado da minha casa. Ali virou um criadouro de animais peçonhentos que entram em minha casa. Mato aranhas enormes e daquelas marrom que são venenosas. Está horrível o estado deste terreno. O proprietário ou mesmo a Prefeitura Municipal não poderiam resolver e deixar o local em um estado decente?”, indagou a mulher.

Segundo ela, por várias vezes chegou a pagar pessoas para carpir próximo ao muro de sua casa. “Mesmo assim tem pessoas que não respeitam nossos lares e jogam todo tipo de lixo”, disse. “Espero que o Poder Público possa me auxiliar e buscar responsabilizar pelo menos o proprietário”, disse. “Tenho uma filha pequena que brinca pela casa e me fico com medo que algo possa acontecer com ela, já que minha casa é ‘visitada’ por animais peçonhentos”, finalizou.

