Lixo é motivo de reclamação no Aracy e no Eduardo Abdelnur

Lixo jogado no Abdelnur: descartado em local proibido - Crédito: Divulgação

Moradores da rua Miguel Rodrigues (antiga 17), no Cidade Aracy e na rua José Cocca, no Residencial Eduardo Abdelnur, entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta terça-feira, 20, para reclamar sobre um problema de higiene pública.

Em ambos os casos, o problema é em relação a lixo depositado em local proibido.

Os moradores do Aracy relataram que pessoas jogam lixo na calçada e cachorros mexem e fazem muita sujeira. “Isso é inadmissível”, afirmam. Já no Abdelnur, o lixo é descartado em terrenos, o que causa mal estar aos moradores.

Os reclamantes informaram que solicitam providências junto às autoridades municipais e esperam ver a reivindicação atendida.

