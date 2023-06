Lixo é motivo de reclamação no Aracy e Centro

SIGA O SCA NO

Moradores da rua Maristela Tagliatela Custódio e da rua Totó Leite entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta segunda-feira, 26, para reclamar sobre um problema de higiene pública.

Os moradores do Aracy relataram que moradores de rua demoliram uma casa abandonada e com isso começaram a jogar lixo no local “Está um infestação de ratos e outros bichos, e várias pessoas da rua estão doentes, que pode ser em consequência desse lixo" disse.

Na rua Totó Leite, entre as ruas 13 de Maio e Jesuíno de Arruda, no Centro, a calçada está cheia de mato, lixo."Esse é o caminho que tenho que passar todos os dias, olha a situação das calçadas, que absurdo". disse.

Os reclamantes informaram que solicitam providências junto às autoridades municipais e esperam ver a reivindicação atendida.

Leia Também