Livros de docentes da USP São Carlos são semifinalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico

Os dois livros estão entre os semifinalistas da categoria Ciência da Computação (créditos das imagens: divulgação) -

Duas obras com participação de professores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, foram selecionadas como semifinalistas da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria Ciência da Computação.

O livro Ciência de Dados – Fundamentos e Aplicações tem entre seus autores o professor e diretor do ICMC, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho. Já Robótica Educacional foi organizado pela professora Roseli Romero. Ambas as obras concorrem ao prêmio promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), que reconhece trabalhos de excelência editorial nas áreas científica, técnica e profissional.

O anúncio dos semifinalistas ocorreu durante a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em Recife (PE), entre os dias 13 e 19 de julho. A lista com os cinco finalistas de cada uma das 27 categorias será divulgada no dia 22 de julho. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, quando os vencedores receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil.

Publicado em 2024 pela Editora LTC do GrupoGen, Ciência de Dados – Fundamentos e Aplicações apresenta os principais conceitos da área e é voltado a estudantes e profissionais que buscam especialização. A obra também é assinada por Angelo Garangau Menezes, engenheiro de software do Google, e Robson Parmezan Bonidia, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Já o livro Robótica Educacional, lançado em 2024 pela Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), reúne artigos de 19 autores – entre professores do ICMC, ex-alunos e pesquisadores de instituições nacionais e internacionais. O conteúdo aborda desde o ensino infantil até a formação de professores, com enfoque na aplicação prática da robótica e no uso de kits amplamente utilizados em competições como a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

