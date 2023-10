Livro sobre "Ciência, Tecnologia, Inovação e o Futuro de são Carlos" mostra os avanços tecnológicos

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) realizou na tarde de sexta-feira (20/10), no auditório do Paço Municipal, a cerimônia de lançamento do livro “Ciência, Tecnologia, Inovação e o Futuro de São Carlos”.

O livro foi desenvolvido pela SMCTI, em parceria com a Fundação Pró-memória, com objetivo de mostrar como os avanços científicos e tecnológicos podem fornecer soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados pelas cidades, ao combinar o conhecimento fundamental fornecido pela ciência básica com a aplicação prática dos princípios científicos e também compreender qual a importância da ciência para o futuro das cidades.

A proposta visa garantir um desenvolvimento urbano sustentável e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, levando em consideração tanto os desafios quanto as oportunidades que se apresentam.

Participaram da solenidade o professor Dr. Tito José Bonagamba do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), o professor Adriano Andricopulo, presidente da Academia Brasileira de Ciências do Estado de São Paulo, Isabel Alves Lima, diretora presidente da Fundação Pró-memória, o vereador Robertinho Mori e os secretários municipais José Galízia Tundisi de Ciência, Tecnologia e Inovação e Leandro Severo de Comunicação, que na ocasião representou o prefeito Airton Garcia.

O professor Adriano Andricopulo explicou que o livro fala sobre a ciência básica e a aplicada para o futuro das cidades e da vida humana, além dos desafios a serem enfrentados. “O futuro de São Carlos vai depender da ciência, da tecnologia e da educação, por isso é preciso ampliar essa discussão e falar do futuro do estado de São Paulo, do país, e do mundo e de todos os desafios que viveremos ao longo deste século, principalmente com o aumento e o envelhecimento populacional”, alertou.

Já o secretário municipal de Ciência Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, lembrou que na pesquisa feita com moradores da cidade duas coisas se destacaram: as universidades e a tecnologia. “O cidadão sabe o que é ciência e tecnologia e a sua importância, basta dizer que dos R$ 12 bilhões/ano do PIB da cidade, 30% é de Ciência e Tecnologia. Temos 45 mil servidores nas universidades e no Instituto Federal de Educação, um conjunto de atividades extremamente importante. O livro faz parte da consolidação do papel de São Carlos como capital da tecnologia e da produção do conhecimento”, frisou Tundisi.

O lançamento do livro faz parte da programação da 1ª Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos que acontece até o próximo dia 27 de outubro. Confira a programação pelo link http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/meio-ambiente/177531-1d-conferencia-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao.html.

