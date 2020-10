Livro de divulgação científica aproxima Física do cotidiano e das emoções

Crédito: Divulgação

Aproximar a Ciência das pessoas e compartilhar conhecimentos, para que sejam apreciados como parte da nossa cultura e, também, estimulem os leitores à reflexão. Estes são os objetivos do físico Adilson de Oliveira em "Física sem Mistério", publicado pela Editora Appris, livro que reúne 57 das crônicas publicadas pelo autor mensalmente desde 2006 no site da revista Ciência Hoje.

"São textos cujas ideias surgiram de acontecimentos do momento em que os escrevi, ou motivados por fatos, filmes, séries, até mesmo por assuntos não tão usuais em livros de divulgação científica, como Imposto de Renda, sempre tendo a Física ou a Astronomia como elemento aglutinador", revela Oliveira, que é Professor Titular do Departamento de Física (DF) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

No site da Ciência Hoje, o objetivo da coluna "Física sem Mistério" é apresentar de forma descomplicada temas ligados à Física e à Astronomia. Mas o livro vai além. A organização em capítulos temáticos confere novos sentidos aos textos e, além disso, a abordagem de um mesmo assunto a partir de diferentes pontos de vista vai, aos poucos, tornando mais compreensíveis temas antes complexos - ou misteriosos - demais.

"O livro é voltado não só aos estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, mas a todos que gostam de Ciência e de descobrir a sua relação com temas do cotidiano em que estão envolvidos no dia a dia", explica o autor. Desta forma, Oliveira aproxima a Física de diferentes audiências ao compará-la, por meio de analogias e metáforas, a diversos domínios da atividade humana, que vão da Literatura à Contabilidade, passando pelo Direito e pela Construção Civil. Dessa forma, constrói um panorama interdisciplinar que aproxima a Física do nosso cotidiano e, também, de reflexões e emoções que atingem a todos nós.

Em consonância com esta abordagem e, também, com o momento de pandemia e distanciamento, o lançamento da obra será realizado em uma live no próximo dia 7 de outubro, com bate-papo com o autor intercalado por apresentações musicais. André de Souza, músico de São Carlos, executará canções da música popular brasileira selecionadas pelo diálogo que estabelecem com temas abordados no livro. A conversa terá a participação da jornalista Bianca Encarnação, editora executiva do Ciência Hoje e, também, da Ciência Hoje das Crianças, com mediação de Mariana Pezzo, parceira do autor na coordenação do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento (LAbI) da UFSCar.

A live acontece a partir das 19 horas, no Facebook do LAbI UFSCar (www.facebook.com/labiufscar) e, também, no canal ClickCiência no YouTube (https://www.youtube.com/clickciencia). O livro pode ser adquirido nos formatos impresso ou digital em lojas do ramo (https://amzn.to/3n7wZlG). Mais informações sobre o livro podem ser obtidas no site do LAbI (www.labi.ufscar.br).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também