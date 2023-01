Livro celebra os 20 anos Centro de Referência do Idoso “Vera Lúcia Pilla”

Crédito: Divulgação

A história do Centro de Referência do Idoso (CRI) “Vera Lúcia Pilla”, que é administrado pela Prefeitura Municipal de São Carlos, tornou-se livro na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no segundo semestre de 2022. Os estudantes Alberto Benedito de Salles Filho, João Vitor Businaro Florido, Manuela Pereira Guarino, Mariana Santucci Vicentini e Natália Oiring de Castro Cezar, do curso de gerontologia, inovaram ao contar sobre o equipamento público municipal por meio da produção “20 anos de história. Centro de Referência do Idoso “Vera Lúcia Pilla”: um lugar que representa vida e movimento”, que aborda os primórdios e o desenvolvimento das atividades do CRI ao longo dos anos.

Com 123 páginas, a obra vai além da fundação do espaço e retorna ao ano de 1992, quando idosos deixavam seus netos para aulas de futebol no Centro Comunitário “São Nicolau de Flue” e, por lá, aproveitavam para fazer atividades artesanais, o que motivou estes idosos e colaboradores a procurarem um espaço próprio mais amplo para a realização destes e de outros exercícios.

De lá para cá, com a estruturação destes esforços, a ideia ganhou mais adeptos e, em 2002, foi oficialmente criado o Centro de Referência do Idoso “Vera Lúcia Pilla”, nome dado em homenagem a uma antiga assistente social do município.

Atualmente, o equipamento é mantido pela Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, onde são feitas atividades como as de mobilidade (danças diversas, sapateado, alongamento, trabalhos com musculação, etc.), bordado (ponto cruz, xadrez e vagonite) e rodas de conversa com a população acima de 60 anos.

Segundo a supervisora do CRI, Nilva Rodrigues, nem mesmo o tempo apagou o charme do projeto iniciado há três décadas, seja em seus aspectos materiais ou humanos. “Prova disso é que temos pessoas que iniciaram em 1993 e estão frequentando aqui até hoje. Inclusive, uma delas tem 92 anos”, destaca Nilva.

Já a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, ressaltou o apoio de parceiros para que a história do Centro pudesse ser contada em livro e, consequentemente, trazido a público este legado na vida da população idosa. “Agradeço a parceria junto ao Departamento de Gerontologia da UFSCar e a supervisora Nilva pela iniciativa. O livro conta a história de pessoas que por aqui passaram, orgulharam-se do que viveram e deixaram sua história. Com o aumento da população idosa, e a pedido do prefeito Airton Garcia, estamos cada vez mais investindo nos nossos serviços a esta população”, comenta Vanessa.

