Lives rendem suplementos e parceria para vítimas de câncer

Bons frutos. Este é o resultado da série de cinco lives em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, realizada pela Mult Sport, Comissão Paixão Sertaneja e São Carlos Agora. Além de doações e contribuições financeiras, a entidade recebeu um grande reforço para seu trabalho.

Recebidos pelo presidente da Unimed na tarde desta segunda-feira, 17, o médico Daniel Canedo, a diretoria da Rede Feminina, representada por Flávia Marquezoni e os organizadores da ação, Breno Pícolo, da Mult Sport e Rykoff Aidar da Comissão Paixão Sertaneja estiveram na unidade administrativa recebendo uma doação de suplementos e leite em pó para auxiliar os pacientes da entidade, além de apoio da cooperativa em ações para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

“Vivemos um momento de reflexão e novas práticas. O trabalho social honesto e que ajuda o próximo deve ser apoiado e já disponibilizamos nossos responsáveis para tratar de ações e apoio para a entidade e parabenizamos a Mult Sport e a Comissão Paixão Sertaneja pelo trabalho e dedicação, estamos à disposição”, disse Canedo.

As lives contaram com as atrações das duplas João Pedro e Zé Paulo, Fabio Lopes e Rodrigo, Belotti e Vianna, Irmãos Klein, Vítor Migliati, grupo Tudo Novo e foram apresentadas pelo locutor Moacyr Copacabana com participação dos locutores Renato Almeida e Mococa.

