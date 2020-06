Live trará informações sobre a Cavalgada da Babilônia

Crédito: Divulgação

Acontece nesta quarta-feira, 17, a partir das 19h30, na página da Comissão Paixão Sertaneja no Facebook, uma live com informações sobre a edição comemorativa de 25 anos da tradicional Cavalgada da Babilônia, uma das mais tradicionais do Brasil.

Na ocasião, além das duplas Priscila e Franciele e Bellotti e Vianna, a organização trará todas informações sobre o evento. “Vivemos um momento de incertezas no mundo e a confirmação da data corresponde ao prognóstico que nos foi passado por autoridades. Tiraremos dúvidas e explicaremos como está sendo organizado o evento, que se Deus quiser terá inúmeras novidades, como espaços novos de shows, instalações e serviços de atendimento. A cada ano estamos profissionalizando o evento que cresce muito à cada ano”, afirmaram os organizadores.

Ocorrerá na live sorteio de um kit completo de churrasco e de uma camiseta Ox Horns, uma parceria da Comissão com o site São Carlos Agora, Agropecuária PlantBem e Churrascaria Tabajara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também