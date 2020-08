Live solidária irá ajudar a ONG Nave Sal da Terra

Crédito: Divulgação

Dando continuidade à série de lives solidárias, o Barthô Bistrô & Bar e a Imobiliária Cardinalli, com apoio do São Carlos Agora anunciam para quinta-feira, 27 de agosto, Dia do Corretor, a apresentação do Dígito 3 Music Band, a partir das 19h.

A transmissão será realizada no Facebook e no Instagram do Barthô e da Cardinalli e a meta é arrecadar alimentos para a ONG Nave da Terra, localizada no Jardim Zavaglia e que atende centenas de famílias carentes daquela região de São Carlos.

Segundo o comerciante Leonardo Martins as doações (de alimentos não perecíveis) podem ser feitas a partir desta quinta-feira, 27, em dois locais.

No Barthô Bistrô & Bar - Av. Dr. Carlos Botelho, 1098 - telefone 3415-0100 ou na Imobiliária Cardinali - Av. Trabalhador São-carlense, 2001 - telefone 2107-8000.

“Estamos dando continuidade a este projeto solidário e a meta é realizar pelo menos uma live por mês e atender uma instituição filantrópica a cada evento solidário”, comentou Leonardo.

O comerciante solicitou ainda que representantes de instituições filantrópicas podem entrar em contato. “Queremos formar um banco de entidades, direcionar as lives e poder atender a todas”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também