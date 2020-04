Live Solidária com Charles e Adriano no dia 07/05

A dupla Charles e Adriano em parceria com a Imobiliária Cardinali e Acisc, promove no próximo dia 07/05 às 19:00 em sua canal no facebook, a Quarentena solidária. O evento tem como objetivo arrecadar alimentos e cestas básicas para famílias carentes e também utensílio de higiene pessoal, para o Asilo dona Helena Dornfeld. O ponta pé inicial dado pela imobiliária Cardinali, já conta com mais de 500 famílias cadastradas e desse total 200 já receberam cestas básicas.

A live que conta com diversos parceiros tem o principal objetivo arrecadar ainda mais fundos e donativos para o Asilo que está necessitando de doações de diversos kit de higiene pessoal. A ideia e é a junção de dois projetos inteiramente beneficente com o objetivo de dar a mão a quem precisa neste momento difícil em que todo mundo está passando.

Para quem deseja receber as doações, é necessário realizar um cadastro diretamente na Imobiliária Cardinali ( USP) das 9 às 14 h e deixar nome, telefone e profissão. Semanalmente a Cardinali entrará em contato com os cadastrados de acordo com a disponibilidade de cestas.

Os locais de arrecadação podem ser feitos diretamente na Imobiliária Cardinali, Asisc ou no Asilo Dona Helena Dornfeld.

Para doação Asilo Dona Helena Dornfeld : Rua Venezuela , n º 101 -Vila Brasília.

Doações : 3416 - 1567

Acisc : R. Gen. Osório, 401 - Jardim São Carlos, São Carlos

Imobiliária Cardinali: Av. Trabalhador São-carlense, 2001 (Marginal USP)

