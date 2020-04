Live solidária arrecadará leite para famílias carentes em São Carlos

Depois da forte adesão na primeira live solidária, a Comissão Paixão Sertaneja realizará uma segunda ação solidária e desta vez o item a ser arrecadado será Leite UHT e em pó que serão doados para famílias carentes que possuem crianças.

A live será realizada no dia 4 de maio a partir das 19h e terá as atrações Joyce Bianchim, Renata Árabe, Emilly Linhares, João Pedro e Zé Paulo, Pedro Vítor e Mariana, Juan Carlos e Rudy.

“Seguindo as regras do Ministério da Saúde, as atrações terão horário pré-agendado para evitar aglomeração. Buscaremos novamente trazer diversão e solidariedade junto com nossos amigos artistas para alegrar a noite das famílias em quarentena”, afirmou a organização do evento.

Interessados em fazer doação é só deixar o leite na Agropecuária Plantbem, na Avenida Getúlio Vargas,1758, fone (16) 3416-2561. Haverá sorteio também de uma cachaça Cabaré Ouro e uma cachaça Cabaré Prata, dos cantores Leonardo e Eduardo Costa e para participar basta curtir a página da Comissão Paixão Sertaneja, compartilhar a promoção e marcar dois amigos.

A ação tem apoio do portal São Carlos Agora e Pizza Express Delivery.

