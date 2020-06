Live estadual no Dia Internacional do Orgulho Gay busca conscientização da população

Crédito: Divulgação

A primeira Live Estadual do Interior de São Paulo e Litoral, caracterizada como união de forças, foi realizada das 13h às 23h deste domingo, 28, Dia Internacional do Orgulho Gay e que teve mais centenas de visualizações, marcou o combate a homofobia.

O evento foi organizado por Ronaldo Pires (Parada da Diversidade de Sorocaba), Marcelo Gil (Parada da Diversidade de Santo André)

Valter Chiclete, (APO LGBT Litoral). São Carlos esteve presente e representada por Emerson Pavani (organizador do encontro LGBTQIA+ de São Carlos).

Durante a live, muitos artistas, militantes e personalidades marcaram presença, entre eles, Dra. Anahi Lucy D'Amico, do Casos de Família, do SBT.

Segundo Emerson, em entrevista ao São Carlos Agora, a live foi muito bem visualizada em todo o Brasil e procurou debater assuntos diversos e a conscientização a população e o combate a homofobia. “Procurar construir uma sociedade livre e sem preconceito, independentemente da escolha sexual da pessoa”, disse, salientando que o encontro virtual com representantes do Encontro LGBTQI+ foi virtual devido a pandemia da Covid-19. “Uma forma segura de transmitir novas reivindicações e com isso evitar aglomerações”, comentou.

“Considero a live muito importante e bacana. A pandemia impossibilitou nossa manifestação, mas demos nosso recado nesse encontro virtual, onde buscamos nossos direitos”, emendou Emerson.

EM SÃO CARLOS

Após esta primeira live estadual, Emerson disse que a meta agora é realizar uma municipal, com aproximadamente duas horas de duração, com artistas locais.

Caso se concretize essa iniciativa, a ideia é realizar o evento no dia 11 de julho e ter mais de mil acessos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também