Não Perca as Ofertas de Fechamento de Mês no Magalu São Carlos!

Ofertas Imperdíveis!! Confira apenas algumas das ofertas que preparamos para você:

Smart TV 43" Full HD com Android TV por 24X R$ 79,00 no cartão luiza ou R$ R$1.699,00 à vista.

Smart TV 32" Samsung 18x R$ 79.00no Cartão Luiza ou R$1.299,00 à vista.

Smart TV 50" 4K Semp 24x R$99,00 no Cartão Luiza ou R$2.099,00 à vista.

Lavadora Electrolux LAC12 12Kg Cesto Inox

24x R$ 89,90 no Cartão Luiza ou R$1.899,00 à vista no pix .

Geladeira Consul Cycle Defrost Duplex 334L CRD37 24x R$ 119,00 no Cartão Luiza ou

R$2.499,00 à vista no pix

Liquidificador, Sanduicheira ou Jogo Panelas Eirilar 4 pçs por R$ 89:90 À Vista Cada.

Air Fryer Mondial 3,5L com Timer R$359,90 À Vista

Jogo de Panelas Eirilar Antiaderente 4 Peças

R$ 99,90 À Vista

Ferro de Passar Roupa a Seco Mondial R$ 69,90 À vista .

Smartphone Samsung Galaxy A04s 64GB na recarga programada 10x R$ 79,90 Sem Juros nos Cartões ou R$799,00 à vista.

Smartphone Samsung Galaxy S22 128GB 5G 24x R$139,00 no Cartão Luiza ou R$2.999,00 à vista

Smartphone Motorola Moto G23 128GB na recarga programada por 10x R$109,90 Sem Juros nos Cartões ouR$1.099,00 à vista.

Colchão Umaflex Mola Ensacada + Box Casal Duomo 24× R$ 59,90 no Cartão Luiza ou R$1.299,00 à vista.

Estofado 3 Lugares Retrátil e Reclinável 24x R$ 57,00 no Cartão Luiza ou R$1.199,00 à vista

Horário Especial no Sábado: Nossa loja estará aberta até as 17h no sábado, proporcionando mais tempo para você aproveitar as incríveis promoções. Não deixe passar essa chance única!

*Ofertas válidas até 26.07.23 sujeitas a disponibilidade. Consulte a equipe Magalu para mais detalhes no link https://vendedor.magazineluiza.com.br/filiais/10

#LiquidaMagalu #OfertasFechamentoDeMês #MagaluSãoCarlos

Líquida Magalu - Grandes Ofertas em Todos os Setores.