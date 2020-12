Lions Clube Clima ‘abraça’ 140 famílias atingidas pelas enchentes em São Carlos

Crédito: Divulgação

A tromba d’água que castigou São Carlos no final da tarde de quinta-feira, 26 de novembro, deixou ‘sequelas’ gravíssimas e várias ações sociais foram criadas por entidades e pessoas anônimas, consternadas com o sofrimento de famílias que em vários casos perderam todo o esforço de uma vida.

A dor da perda ainda é grande, mas o carinho e o conforto oferecidos por muitas pessoas fazem com que essas famílias levantassem a cabeça para um novo reinício. E essa corrente do bem ganhou um “reforço de peso”.

Na tarde de sábado, o professor universitário Luís Carlos Trevelin revelou que o Lions Clube São Carlos Clima irá ‘abraçar’, literalmente, 140 famílias atingidas pela tempestade e serão doadas 370 cestas básicas, 170 kits de higiene e limpeza, 140 kits de higiene pessoal, 140 pacotes de fraldas (infantis e geriátricas), além de 140 caixas de leite. Os recursos, num total de R$ 53 mil, são provenientes de uma Fundação Internacional mantida pela entidade que tem caráter filantrópico.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Trevelin disse que o Lions Clube foi criado nos EUA e é a única entidade que tem assento na Organização das Nações Unidas (ONU) e está presente em 140 países, estruturado por regiões (distritos) e São Carlos percente ao LC3, que abrange todo o interior paulista e sul de Minas Gerais. “São aproximadamente 1,5 mil pessoas que participam ativamente e temos como governadora deste distrito, Maria do Carmo Forti, natural de Capivari/SP”.

VERBA ESPECIAL

Trevelin destacou ainda que dentro do Lions Clube, em sua Fundação Internacional, há um departamento que analisa danos causados por catástrofes ambientais e a tempestade que castigou São Carlos naquele dia 26 chamou a atenção e um pedido foi encaminhado para que os atingidos pudessem ser amparados.

“Nosso pedido foi atendido e a Fundação Internacional liberou US$ 10 mil que, convertidos, totalizaram na época pouco mais de R$ 53 mil. As compras já foram feitas e agora é mão na massa”, disse o professor universitário.

ENTREGA SERÁ NESTA QUARTA

O Lions Clube Clima chegou até às famílias atingidas através de cadastro feito no Fundo Social de Solidariedade de São Carlos e as 140 famílias localizam-se em quatro bairros.

“Vamos receber as compras nesta segunda-feira, 14, e na quarta-feira, 16, iremos de casa em casa para levar as doações”, salientou Trevelin, informando que serão mantidos rígidos protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19. “Todos os envolvidos estarão com máscaras, levaremos álcool em gel e na medida do possível, manteremos o distanciamento necessário para evitar a propagação do novo coronavírus”, assegurou.

REVIGORA O ESPÍRITO

A proposta do Lions Clube, de acordo com Trevelin, é poder fazer o bem sem ter o compromisso de retorno e ter a oportunidade de ajudar quem passa por momentos conturbados. Ele adiantou que a entidade realiza várias ações regulares e emergenciais e que esta é mais uma atitude em prol daqueles que necessitam de um auxílio oportuno.

“Poder estender a mão faz bem e revigora nosso espírito. Nos permite que possamos ficar de bem com a gente mesmo e poder dormir feliz ao saber que trabalhamos por alguém.

PAPAI LIONS NOEL

Trevelin aproveitou para adiantar que, paralelamente, o Lions Clube Clima São Carlos, com o auxílio de vários doadores, adquiriu 500 bolas que serão doadas antes do Natal.

“No total, distribuiremos dois mil brinquedos para atender crianças de famílias carentes. Aqui também os protocolos de segurança serão seguidos”, finalizou.

