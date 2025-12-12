Linhas extras de ônibus serão disponibilizadas durante horário estendido do comércio

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana anunciou a ampliação temporária da oferta de transporte coletivo para atender ao aumento de fluxo de usuários durante o período de horário estendido do comércio na região central. Para facilitar o deslocamento de trabalhadores e consumidores, novas partidas noturnas serão incluídas em linhas estratégicas.

Desde já, serão oferecidas viagens extras às 22h10 nas seguintes linhas:

Linha 61 – Estação x Araucária

Linha 50 – Estação Norte x Antenor Garcia

Além disso, a partir de 15 de dezembro, em razão da ampliação do horário de funcionamento do Shopping, serão operadas partidas adicionais às 23h30 nas linhas:

55 – Zavaglia

55 – Arnon de Mello

43 – Jóquei Clube

20 – Maria Stella Fagá

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, as ações buscam garantir um transporte público mais eficiente e adequado à demanda sazonal.“As medidas visam aprimorar a oferta de transporte público diante do aumento no fluxo de usuários, garantindo maior eficiência operacional e melhores condições de deslocamento para trabalhadores e consumidores durante o período de funcionamento estendido do comércio e do Shopping”, afirmou.

