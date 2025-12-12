Linhas extras de ônibus serão disponibilizadas durante horário estendido do comércio

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana anunciou a ampliação temporária da oferta de transporte coletivo para atender ao aumento de fluxo de usuários durante o período de horário estendido do comércio na região central. Para facilitar o deslocamento de trabalhadores e consumidores, novas partidas noturnas serão incluídas em linhas estratégicas.
Desde já, serão oferecidas viagens extras às 22h10 nas seguintes linhas:
- Linha 61 – Estação x Araucária
- Linha 50 – Estação Norte x Antenor Garcia
Além disso, a partir de 15 de dezembro, em razão da ampliação do horário de funcionamento do Shopping, serão operadas partidas adicionais às 23h30 nas linhas:
- 55 – Zavaglia
- 55 – Arnon de Mello
- 43 – Jóquei Clube
- 20 – Maria Stella Fagá
De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, as ações buscam garantir um transporte público mais eficiente e adequado à demanda sazonal.“As medidas visam aprimorar a oferta de transporte público diante do aumento no fluxo de usuários, garantindo maior eficiência operacional e melhores condições de deslocamento para trabalhadores e consumidores durante o período de funcionamento estendido do comércio e do Shopping”, afirmou.