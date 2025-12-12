(16) 99963-6036
Linhas extras de ônibus serão disponibilizadas durante horário estendido do comércio

12 Dez 2025 - 21h08Por Jessica
A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana anunciou a ampliação temporária da oferta de transporte coletivo para atender ao aumento de fluxo de usuários durante o período de horário estendido do comércio na região central. Para facilitar o deslocamento de trabalhadores e consumidores, novas partidas noturnas serão incluídas em linhas estratégicas.

Desde já, serão oferecidas viagens extras às 22h10 nas seguintes linhas:

  • Linha 61 – Estação x Araucária
  • Linha 50 – Estação Norte x Antenor Garcia

Além disso, a partir de 15 de dezembro, em razão da ampliação do horário de funcionamento do Shopping, serão operadas partidas adicionais às 23h30 nas linhas:

  • 55 – Zavaglia
  • 55 – Arnon de Mello
  • 43 – Jóquei Clube
  • 20 – Maria Stella Fagá

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, as ações buscam garantir um transporte público mais eficiente e adequado à demanda sazonal.“As medidas visam aprimorar a oferta de transporte público diante do aumento no fluxo de usuários, garantindo maior eficiência operacional e melhores condições de deslocamento para trabalhadores e consumidores durante o período de funcionamento estendido do comércio e do Shopping”, afirmou.

 

