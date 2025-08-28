Linhas de transporte coletivo voltam a operar em seus itinerários normais em São Carlos

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, informa que, a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro, o trânsito será liberado sob o viaduto da Rodovia Washington Luís, no acesso ao bairro Tangará pela Rua Dr. Marino da Costa Terra.

Com a liberação do tráfego no local, todas as linhas de transporte coletivo que haviam sofrido alterações devido às obras retornarão aos seus itinerários normais, mantendo os horários, trajetos e pontos de embarque e desembarque habituais.

Em função do retorno da operação padrão, a linha provisória 75 – Vila Verde x Distrito Industrial será desativada a partir da mesma data.

Linhas que voltam a operar normalmente:

Linha 08 – Distrito Industrial x Fagá – Major

Linha 13 – Astolpho x Tortorelli

Linha 20 – Fagá x Shopping

Linha 31 – Belvedere x Itamaraty

Linha 63 – Novo Horizonte x Estação Norte

O bloqueio no viaduto teve início em 14 de abril, devido às obras de implantação de terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho que atravessa o município de São Carlos.

