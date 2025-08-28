(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
Cidade

Linhas de transporte coletivo voltam a operar em seus itinerários normais em São Carlos

27 Ago 2025 - 19h22Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Linhas de transporte coletivo voltam a operar em seus itinerários normais em São Carlos -

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, informa que, a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro, o trânsito será liberado sob o viaduto da Rodovia Washington Luís, no acesso ao bairro Tangará pela Rua Dr. Marino da Costa Terra.

Com a liberação do tráfego no local, todas as linhas de transporte coletivo que haviam sofrido alterações devido às obras retornarão aos seus itinerários normais, mantendo os horários, trajetos e pontos de embarque e desembarque habituais.

Em função do retorno da operação padrão, a linha provisória 75 – Vila Verde x Distrito Industrial será desativada a partir da mesma data.

Linhas que voltam a operar normalmente:

  • Linha 08 – Distrito Industrial x Fagá – Major
  • Linha 13 – Astolpho x Tortorelli
  • Linha 20 – Fagá x Shopping
  • Linha 31 – Belvedere x Itamaraty
  • Linha 63 – Novo Horizonte x Estação Norte

O bloqueio no viaduto teve início em 14 de abril, devido às obras de implantação de terceiras faixas na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho que atravessa o município de São Carlos.

 

Leia Também

Fundo Social leva 900 crianças ao parque de diversões em São Carlos
Dia especial 07h10 - 28 Ago 2025

Fundo Social leva 900 crianças ao parque de diversões em São Carlos

Megaeventos movimentam mais de R$ 20 milhões no 2&ordm; semestre em São Carlos
Turismo 07h02 - 28 Ago 2025

Megaeventos movimentam mais de R$ 20 milhões no 2º semestre em São Carlos

Provedor da Santa Casa elogia extensão para hospitais municipais
SUS Paulista 18h09 - 27 Ago 2025

Provedor da Santa Casa elogia extensão para hospitais municipais

UFSCar seleciona professor para especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência
Cidade15h28 - 27 Ago 2025

UFSCar seleciona professor para especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência

Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos
Cidade13h44 - 27 Ago 2025

Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos

Últimas Notícias