(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Transporte público

Linha Novo Horizonte/Paulistano terá novos horários a partir de segunda-feira (13)

09 Out 2025 - 15h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ônibus Rigras - Crédito: divulgação Ônibus Rigras - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou uma reformulação nos horários da Linha 36 – Novo Horizonte x Paulistano. A nova programação entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, e tem como objetivo melhorar a regularidade e a pontualidade dos atendimentos, oferecendo um serviço mais eficiente e alinhado às necessidades reais dos usuários.

A medida contempla os dias úteis (segunda a sexta-feira) e foi desenvolvida com base em estudos técnicos de fluxo, demanda e sugestões da comunidade. A nova grade de horários já está disponível nos pontos de parada e canais oficiais da Prefeitura.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou que a reformulação da Linha 36 está alinhada com os anseios dos usuários da linha. “A nova configuração da linha 36 foi pensada para garantir mais previsibilidade, conforto e eficiência no trajeto entre Novo Horizonte e Paulistano”, afirmou. Yabuki também reforçou que a Secretaria continuará monitorando os indicadores de desempenho da linha.

Leia Também

Viaduto que liga Jockey Club à Vila Mariana será interditado a partir de segunda-feira (13)
Atenção motorista 15h00 - 09 Out 2025

Viaduto que liga Jockey Club à Vila Mariana será interditado a partir de segunda-feira (13)

CIESP São Carlos comemora aproximação entre Trump e Lula
Tarifaço 09h55 - 09 Out 2025

CIESP São Carlos comemora aproximação entre Trump e Lula

Imobiliária de São Carlos integra missão estratégica da ABMI na Região das Beiras em Portugal
"Missão Beiras 2025"07h59 - 09 Out 2025

Imobiliária de São Carlos integra missão estratégica da ABMI na Região das Beiras em Portugal

UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em Engenharia Civil
Cidade06h05 - 09 Out 2025

UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em Engenharia Civil

ACISC lança “Quitou, Zerou!” para ajudar consumidores a sair da inadimplência em São Carlos
Cidade16h52 - 08 Out 2025

ACISC lança “Quitou, Zerou!” para ajudar consumidores a sair da inadimplência em São Carlos

Últimas Notícias