Linha Novo Horizonte/Paulistano terá novos horários a partir de segunda-feira (13)

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou uma reformulação nos horários da Linha 36 – Novo Horizonte x Paulistano. A nova programação entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, e tem como objetivo melhorar a regularidade e a pontualidade dos atendimentos, oferecendo um serviço mais eficiente e alinhado às necessidades reais dos usuários.
A medida contempla os dias úteis (segunda a sexta-feira) e foi desenvolvida com base em estudos técnicos de fluxo, demanda e sugestões da comunidade. A nova grade de horários já está disponível nos pontos de parada e canais oficiais da Prefeitura.
O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou que a reformulação da Linha 36 está alinhada com os anseios dos usuários da linha. “A nova configuração da linha 36 foi pensada para garantir mais previsibilidade, conforto e eficiência no trajeto entre Novo Horizonte e Paulistano”, afirmou. Yabuki também reforçou que a Secretaria continuará monitorando os indicadores de desempenho da linha.