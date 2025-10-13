Ônibus da Sol São Carlos transitando pela avenida São Carlos - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou uma reformulação nos horários da Linha 36 – Novo Horizonte x Paulistano. A nova grade entra em vigor na próxima segunda-feira, 13 de outubro, e tem como objetivo melhorar a regularidade e a pontualidade do transporte público, oferecendo um serviço mais eficiente e adequado às necessidades dos passageiros.

A alteração abrange os dias úteis (segunda a sexta-feira) e foi elaborada com base em estudos técnicos de fluxo e demanda, além de sugestões apresentadas pela própria comunidade. A nova tabela de horários já está disponível nos pontos de parada da linha e também nos canais oficiais da Prefeitura de São Carlos.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a medida reforça o compromisso da administração com a melhoria contínua do transporte coletivo.

Dias úteis (segunda a sexta-feira)

Saídas do Paulistano Saídas do Novo Horizonte 05h40 05h40 06h15 06h20 07h05 07h00 07h50 08h00 08h45 08h55 09h40 09h40 10h25 10h35 11h20 11h20 12h05 12h15 13h00 13h00 13h45 13h55 14h40 14h40 15h25 15h35 16h25 16h20 17h05 17h15 18h00 18h00 18h45 18h55 19h40 19h40 20h30 21h10* 22h25 22h35

