segunda, 13 de outubro de 2025
Transporte coletivo

Linha Novo Horizonte x Paulistano passa a contar com novos horários a partir desta segunda-feira

13 Out 2025 - 07h44Por Da redação
Ônibus da Sol São Carlos transitando pela avenida São Carlos - Crédito: divulgaçãoÔnibus da Sol São Carlos transitando pela avenida São Carlos - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou uma reformulação nos horários da Linha 36 – Novo Horizonte x Paulistano. A nova grade entra em vigor na próxima segunda-feira, 13 de outubro, e tem como objetivo melhorar a regularidade e a pontualidade do transporte público, oferecendo um serviço mais eficiente e adequado às necessidades dos passageiros.

A alteração abrange os dias úteis (segunda a sexta-feira) e foi elaborada com base em estudos técnicos de fluxo e demanda, além de sugestões apresentadas pela própria comunidade. A nova tabela de horários já está disponível nos pontos de parada da linha e também nos canais oficiais da Prefeitura de São Carlos.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a medida reforça o compromisso da administração com a melhoria contínua do transporte coletivo.

Dias úteis (segunda a sexta-feira)

Saídas do Paulistano Saídas do Novo Horizonte
05h40 05h40
06h15 06h20
07h05 07h00
07h50 08h00
08h45 08h55
09h40 09h40
10h25 10h35
11h20 11h20
12h05 12h15
13h00 13h00
13h45 13h55
14h40 14h40
15h25 15h35
16h25 16h20
17h05 17h15
18h00 18h00
18h45 18h55
19h40 19h40
20h30 21h10*
22h25 22h35

 

Dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado com missa e tradicional Bolo da Padroeira nesta segunda

Interdição total do viaduto entre Jardim Jockey Club e Vila Marina começa nesta segunda-feira

Caminhada do Amor reúne casais e solteiros no Parque do Bicão

Festa da Padroeira do Brasil será celebrada neste domingo no Santuário da Babilônia

5ª edição da Festa das Crianças acontece dia 19 de outubro no Jardim Zavaglia

