A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou uma reformulação nos horários da Linha 36 – Novo Horizonte x Paulistano. A nova grade entra em vigor na próxima segunda-feira, 13 de outubro, e tem como objetivo melhorar a regularidade e a pontualidade do transporte público, oferecendo um serviço mais eficiente e adequado às necessidades dos passageiros.
A alteração abrange os dias úteis (segunda a sexta-feira) e foi elaborada com base em estudos técnicos de fluxo e demanda, além de sugestões apresentadas pela própria comunidade. A nova tabela de horários já está disponível nos pontos de parada da linha e também nos canais oficiais da Prefeitura de São Carlos.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a medida reforça o compromisso da administração com a melhoria contínua do transporte coletivo.
Dias úteis (segunda a sexta-feira)
|Saídas do Paulistano
|Saídas do Novo Horizonte
|05h40
|05h40
|06h15
|06h20
|07h05
|07h00
|07h50
|08h00
|08h45
|08h55
|09h40
|09h40
|10h25
|10h35
|11h20
|11h20
|12h05
|12h15
|13h00
|13h00
|13h45
|13h55
|14h40
|14h40
|15h25
|15h35
|16h25
|16h20
|17h05
|17h15
|18h00
|18h00
|18h45
|18h55
|19h40
|19h40
|20h30
|21h10*
|22h25
|22h35