quinta, 11 de setembro de 2025
Linha extra Azulville/CEME/Centro é desativada com retorno do CEME

A partir de segunda-feira (15/09), atendimento volta à rua Amadeu Amaral, 555; permanecem em operação as linhas 03, 36 e 63

11 Set 2025 - 17h45Por Jessica Carvalho R.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou que, a partir da próxima segunda-feira, 15 de setembro, será encerrada a operação da linha extra Azulville/CEME/Centro. O serviço havia sido criado de forma provisória para atender a população enquanto parte das demandas do Centro Municipal de Especialidades (CEME) foi transferida para a UBS do Azulville.

O encerramento ocorre em virtude do retorno do CEME ao endereço original, na rua Amadeu Amaral, 555, Vila Isabel.

Com a mudança, seguem em funcionamento as linhas habituais do sistema:

Linha 03 – Azulville × Estação Norte

Linha 36 – Novo Horizonte × Paulistano

Linha 63 – Novo Horizonte × Estação Norte

A pasta orienta os usuários a planejarem seus deslocamentos considerando o restabelecimento do atendimento no CEME da Vila Isabel e o fim da linha provisória.

