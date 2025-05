Linha Antenor Garcia x Estação Norte ganha novo horário de partida

Ônibus Rigras -

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, informa a inclusão de mais uma partida na grade de horários da Linha 50 – Antenor Garcia x Estação Norte.

A nova viagem será realizada de segunda a sexta-feira, com saída às 6h25 do bairro Antenor Garcia. A medida tem como objetivo melhorar o atendimento aos usuários do transporte coletivo, especialmente no início da manhã.

Baixe o app da Sou São Carlos https://bus2.me/app/sou e confira todas a linhas e horários.

