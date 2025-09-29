Linha 60 Zavaglia x Centro terá novos pontos e trajeto circular a partir de quarta-feira

Ônibus da Sol São Carlos transitando pela avenida São Carlos - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou que a Linha 60 – Zavaglia x Centro passará por mudanças a partir desta quarta-feira, 1º de outubro. A alteração inclui a criação de dois novos pontos no bairro Ipê Mirim e um novo ponto no bairro Zavaglia.

Com a ampliação, a linha será operada em trajeto circular, o que permitirá maior cobertura da região. Os pontos já existentes no sentido Centro/Bairro continuam válidos para embarque e desembarque, enquanto os novos pontos passam a integrar o atendimento aos usuários.

Nos bairros Eduardo Abdelnur, Ipê Mirim e Zavaglia, o itinerário será realizado em um único sentido, embarcando passageiros em direção ao Centro e realizando o desembarque no bairro em apenas uma passagem, sem retorno pelo trajeto inverso, como ocorria até então.

Para garantir a manutenção da frequência de atendimento, os horários de partida do Centro foram reformulados, proporcionando maior regularidade e melhor distribuição das viagens ao longo do dia.

