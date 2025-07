Lineu solicita interligação de ruas do Jardim São Rafael

Crédito: divulgação

Atendendo a reivindicações de moradores do Jardim São Rafael, o vereador Lineu Navarro encaminhou ofício à Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, solicitando que seja elaborado projeto de implantação de sistema viário de interligação do final das ruas Arnaldo Solci, Antonio Fiosi, Antonio Micucci e Victório Bonucci, localizadas em uma das extremidades do bairro Jardim São Rafael, o que contribuirá para a mobilidade urbana da região.

A implantação de iluminação pública, de rua pavimentada com guias e sarjetas, calçadas, resolverá um velho problema, segundo o vereador, pois a falta desta urbanização torna o local um verdadeiro depósito de entulhos e lixo por dentro da mata existente de um dos lados, com o agravante de contaminação ambiental das águas da nascente do Córrego São Rafael. “Também encaminhei ofício ao Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano, para que deliberem sobre a destinação de recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano de São Carlos para o projeto e a execução desta obra. Mas, como esta passagem já é muito utilizada por veículos e pedestres, é urgente que a administração municipal faça a devida limpeza do local. É uma área pública destinada a área de recreio e para uso institucional, que tem que ser mantida limpa”, afirmou Lineu.

O vereador ainda lembra de quando esteve no final da rua Arnaldo Solci, na administração do ex-prefeito Newton Lima, durante a preparação do terreno e o plantio de centenas de árvores próximo à nascente deste córrego – intervenção feita para conter a erosão existente no local. “Hoje, o local está todo arborizado e a execução deste sistema viário trará valorização, segurança e embelezamento de toda a região, podendo torná-la atrativo para o lazer dos moradores”, completou o vereador.

Leia Também