Lineu pede mudanças no trânsito da avenida José Pereira Lopes

Avenida José Pereira Lopes - Crédito: divulgação

Atendendo a solicitações de moradores do bairro Romeu Santini e região, o vereador Lineu Navarro protocolou requerimento à Prefeitura, solicitando a realização de um estudo técnico do trânsito na avenida José Pereira Lopes, no trecho entre o cruzamento com a avenida Henrique Gregori até a rotatória de entrada do Residencial Salto do Monjolinho.

O vereador destaca que a referida avenida, que dá acesso a diversos bairros, tornou-se uma via de intenso movimento de todo tipo de veículos (carros, caminhões, ônibus, motocicletas e bicicletas) e pedestres. “Moradores, estudantes, comerciantes e usuários dos serviços das empresas e dos equipamentos públicos que ali existem, como escolas e unidades de saúde, necessitam transitar por esta via, cujo trânsito está a cada dia mais intenso. Por isso estou solicitando um estudo técnico na extensão da avenida José Pereira Lopes”, explica o parlamentar.

Com esse estudo do trânsito do local em mãos, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, poderá implantar mudanças, reestruturar a sinalização e, consequentemente, melhorar o fluxo de veículos no local, evitando acidentes. Lineu também destaca a importância de reestruturar ou implantar as calçadas e coberturas nos pontos de ônibus na extensão da José Pereira Lopes. “Ao longo da avenida José Pereira Lopes, particularmente ao lado do bairro Romeu Santini, o trânsito empurra os transeuntes para andarem no leito da via pública, lhes trazendo riscos concretos de atropelamento”.

O parlamentar reforça ainda que a Prefeitura deveria usar parte dos R$ 40 milhões de reais liberados pelo Governo Lula para realizar estas e outras melhorias no trânsito de São Carlos, dentro do PAC Mobilidade.

