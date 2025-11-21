(16) 99963-6036
Lineu Navarro protocola requerimento para realização de audiência pública sobre falta de água

19 Nov 2025 - 10h17Por Da redação
Lineu Navarro protocola requerimento para realização de audiência pública sobre falta de água - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O vereador Lineu Navarro (PT) protocolou na Câmara Municipal um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública para discutir a recorrente falta de água que atinge diversos bairros de São Carlos. O pedido será analisado pelo Plenário.

No documento, Navarro destaca que o município enfrenta problemas de abastecimento há muitos anos, afetando principalmente bairros populares e periféricos, onde moradores chegam a ficar horas — e em alguns casos, até dias — sem água nas torneiras.

O vereador lembra que a legislação federal exige que os municípios garantam água potável para pelo menos 99% da população, e que São Carlos possui estrutura para alcançar esse índice. No entanto, segundo ele, os constantes contingenciamentos impostos pelo SAAE acabam deixando sempre as mesmas regiões vulneráveis ao desabastecimento.

Para Navarro, o cenário é “inadmissível”, já que a água é um bem público essencial, e sua oferta irregular compromete diretamente a qualidade de vida das famílias.

O requerimento solicita que sejam convidados para a audiência o prefeito, o presidente do SAAE, profissionais e gerentes da autarquia, representantes da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), além de membros do COMDEMA, do CONDUSC, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), pesquisadores da área, entidades ambientalistas e outros interessados.

