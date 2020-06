Ligação da SP 310 a Descalvado será fechada nesta quinta-feira para manuntenção

Crédito: Divulgação

Equipes de conservação da Eixo SP Concessionária de Rodovias farão nesta quinta-feira, 11 de junho, a substituição de defensa metálica danificada em ocorrência de trânsito na alça de acesso da SP 310 – Rodovia Washington Luís, que faz a ligação com a SP 215 – Rodovia Deputado Vicente Botta.

Por conta desse serviço serão necessárias interferências no fluxo rodoviário. O Km 227,800 pista sul da SP 310, sentido São Paulo, em São Carlos, terá o acostamento e uma das alças fechados para o tráfego a partir das 8h, com previsão de reabertura às 13h. A alternativa para acessar a SP 215, em direção à SP 330 - Rodovia Anhanguera, será pelo retorno no km 224 da SP 310.

Os serviços deverão ser reagendados em caso de chuva. O setor de engenharia da Concessionária orienta o motorista que trafegue em velocidade reduzida pelo local e jamais pare para observar a movimentação das equipes, atitude que causa o risco de colisão traseira. Informações sobre as condições de tráfego no trecho da intervenção e rotas alternativas podem ser obtidas pelo 0800 17 8998.

