Liga de Empreendedorismo de São Carlos abre processo seletivo

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para quem deseja contribuir com as atividades da Liga de Empreendedorismo de São Carlos (LESC), um grupo de extensão vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Com o objetivo de aproximar as universidades do ecossistema de empreendedorismo, inovação e tecnologia da cidade, o lema do grupo é "Diversidade gera Inovação".

O processo seletivo é destinado a qualquer pessoa, vinculada ou não a uma universidade, bastando ter disposição para se autoconhecer, aprender e contribuir voluntariamente para fortalecer o empreendedorismo, em suas diversas nuances, dentro das universidades. Para se candidatar e obter informações adicionais sobre como funcionará o processo seletivo, basta preencher este formulário até dia 13 de agosto: https://icmc.usp.br/e/98ebc.

O grupo agrega estudantes da USP e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e, recentemente, foi o responsável por lançar o Report Sanca Hub 2023, mapeamento que traz um retrato do ecossistema de empreendedorismo de São Carlos. A fim de apresentar como o grupo funciona aos interessados em participar da iniciativa, haverá duas palestras online: a primeira na quarta-feira, dia 9, das 19 às 20 horas; e a segunda na sexta, dia 11, das 16 às 17 horas. Para se inscrever nas palestras e receber o link do Google Meet de cada uma, clique neste link: https://icmc.usp.br/e/a13aa.

