Licenciamento 2026: São Carlos é a cidade com mais veículos em dia na região

Mais de 130 mil proprietários de veículos já anteciparam o pagamento do licenciamento 2026 na região de Araraquara. O destaque fica para São Carlos, que aparece como a cidade com maior número de veículos regularizados, somando 19,1 mil licenciamentos quitados até o momento.

Os dados refletem uma forte adesão dos motoristas à possibilidade de regularizar a documentação antes do início do calendário oficial, que ocorre entre os meses de julho e dezembro, conforme o final da placa. Em todo o Estado de São Paulo, apenas no mês de janeiro, 2.694.723 veículos tiveram a taxa de licenciamento paga — cerca de 10% da frota ativa paulista.

Antecipação facilita a vida do motorista

O licenciamento 2026 já está disponível para veículos de qualquer final de placa, permitindo que os proprietários iniciem o ano com a situação do veículo em dia, evitando pendências, multas e possíveis restrições administrativas.

Outra novidade é que, em 2026, a atualização do documento ocorre de forma instantânea após a quitação de todos os débitos, garantindo mais agilidade ao processo.

Licenciamento pode ser feito em poucos minutos

A forma mais rápida de regularizar o veículo é pelo portal do Detran-SP, onde o serviço pode ser concluído em poucos minutos. Pelo site, o proprietário pode:

Consultar débitos;

Pagar multas pendentes, inclusive via Pix;

Regularizar licenciamentos de anos anteriores.

Para concluir o licenciamento, é necessário quitar eventuais multas de trânsito e o IPVA, informar o número do Renavam e pagar a taxa de R$ 174,08.

Após o pagamento, o CRLV-e (documento digital do veículo) pode ser baixado ou impresso em papel comum pelos portais do Detran-SP, Poupatempo ou da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), além dos aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital. O documento pode ser salvo no celular ou mantido impresso.

Também é possível efetuar o pagamento da taxa em bancos conveniados, por internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.

Atenção a possíveis impedimentos

Caso o licenciamento não esteja disponível para pagamento, o proprietário deve verificar a existência de multas ou débitos pendentes, além de possíveis bloqueios administrativos ou judiciais.

Licenciamento vencido pode gerar apreensão do veículo

O licenciamento é obrigatório e permite ao Detran-SP o controle da frota em circulação no Estado. Circular com o licenciamento vencido pode resultar no recolhimento do veículo, que é encaminhado a um pátio credenciado.

Nesses casos, a liberação pode ser feita de forma imediata por meio da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), serviço digital disponível no site do Detran-SP. Com a LIVE, o proprietário pode solicitar a liberação assim que o veículo chega ao pátio e receber o ofício digital no celular, desde que quite os débitos existentes, como taxas de estadia e o próprio licenciamento.

