Licenciamento 2025: Setembro é mês de veículos com placas finais 5 e 6

Começa nesta segunda-feira (1º), o prazo para o licenciamento obrigatório dos veículos com placas terminadas em 5 e 6 em todo o Estado de São Paulo. O calendário anual teve início em julho, com as placas finais 1 e 2, seguiu em agosto com finais 3 e 4 e prossegue até dezembro (confira abaixo).
Taxa e pagamento
Ao todo, cerca de 21 milhões de veículos — entre automóveis, motos, camionetas e outros — devem ser licenciados neste ano. A taxa de 2025 foi fixada em R$ 167,74. O pagamento pode ser feito em bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander), além de internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.
Como licenciar
Antes de efetuar o licenciamento, é necessário quitar o IPVA e eventuais multas de trânsito.
O proprietário deve informar o Renavam, pagar a taxa e, em seguida, baixar ou imprimir o documento digital atualizado. Isso pode ser feito pelo portal do Detran-SP, Poupatempo, Senatran ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT). O documento pode ser salvo no celular ou impresso em papel sulfite comum.
Penalidades
O licenciamento é obrigatório e a falta de regularização pode resultar em remoção do veículo para pátio credenciado, além de multa gravíssima de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Em 2024, dirigir sem licenciamento foi a segunda maior causa de autuação de trânsito no estado.
Para agilizar a liberação de veículos recolhidos, o Detran-SP oferece o serviço Liberação Instantânea de Veículos (LIVE). Assim que o veículo chega ao pátio, o proprietário pode solicitar online a liberação, recebendo no celular o ofício digital, desde que quite as pendências.
Calendário oficial de licenciamento 2025
-
Julho: finais 1 e 2
-
Agosto: finais 3 e 4
-
Setembro: finais 5 e 6
-
Outubro: finais 7 e 8
-
Novembro: final 9
-
Dezembro: final 0
Caminhões e caminhões-tratores:
-
Finais 1 e 2: setembro
-
Finais 3, 4 e 5: outubro
-
Finais 6, 7 e 8: novembro
-
Finais 9 e 0: dezembro