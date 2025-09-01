Licenciamento 2025: Setembro é mês de veículos com placas finais 5 e 6

Crédito: Assessoria Detran

Começa nesta segunda-feira (1º), o prazo para o licenciamento obrigatório dos veículos com placas terminadas em 5 e 6 em todo o Estado de São Paulo. O calendário anual teve início em julho, com as placas finais 1 e 2, seguiu em agosto com finais 3 e 4 e prossegue até dezembro (confira abaixo).

Taxa e pagamento

Ao todo, cerca de 21 milhões de veículos — entre automóveis, motos, camionetas e outros — devem ser licenciados neste ano. A taxa de 2025 foi fixada em R$ 167,74. O pagamento pode ser feito em bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander), além de internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico.

Como licenciar

Antes de efetuar o licenciamento, é necessário quitar o IPVA e eventuais multas de trânsito.

O proprietário deve informar o Renavam, pagar a taxa e, em seguida, baixar ou imprimir o documento digital atualizado. Isso pode ser feito pelo portal do Detran-SP, Poupatempo, Senatran ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT). O documento pode ser salvo no celular ou impresso em papel sulfite comum.

Penalidades

O licenciamento é obrigatório e a falta de regularização pode resultar em remoção do veículo para pátio credenciado, além de multa gravíssima de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Em 2024, dirigir sem licenciamento foi a segunda maior causa de autuação de trânsito no estado.

Para agilizar a liberação de veículos recolhidos, o Detran-SP oferece o serviço Liberação Instantânea de Veículos (LIVE). Assim que o veículo chega ao pátio, o proprietário pode solicitar online a liberação, recebendo no celular o ofício digital, desde que quite as pendências.

Calendário oficial de licenciamento 2025

Julho: finais 1 e 2

Agosto: finais 3 e 4

Setembro: finais 5 e 6

Outubro: finais 7 e 8

Novembro: final 9

Dezembro: final 0

Caminhões e caminhões-tratores:

Finais 1 e 2: setembro

Finais 3, 4 e 5: outubro

Finais 6, 7 e 8: novembro

Finais 9 e 0: dezembro

