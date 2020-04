Léo Presley promove live no “Cantando pelo Cantinho” no dia 24

Crédito: Divulgação

O Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta está atento às novidades e, mesmo na quarentena, aderiu a moda das lives. Na próxima sexta-feira, 24, , às 20h, haverá o evento Cantando pelo Cantinho, em que o cantor Léo Presley & A Máfia de Memphis irão se apresentar por meio de uma live transmitida pelo canal do YouTube do Cantinho Fraterno, com o objetivo de arrecadar doações para ajudar a instituição que abriga idosos da cidade.

A live, que terá cerca de 1h de duração, contará com repertório musical do ídolo do rock mundial, Elvis Presley. A ação é totalmente solidária e para que ela aconteça, várias pessoas estão se mobilizando de forma voluntária.

Para fazer sua doação, basta assistir a live e acessar com com o seu celular o QR Code no destaque na tela ou baixar o app Picpay. Ao longo do ano, são realizados eventos para angariar fundos e algumas empresas são parceiras sazonais. Por conta da pandemia, as arrecadações do Lar Cantinho Fraterno caíram muito e por isso sua ajuda é muito importante para mantermos um atendimento digno aos nossos moradores.

Hoje, são acolhidos pela instituição, 34 idosos e assistidos por uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentre outros, contando com enfermagem 24 horas, além de uma visita semanal de uma médica, cedida pela prefeitura.

A média mensal do custo de um idoso é de aproximadamente R$ 3,6 mil. Para realizar esse cálculo, existem três graus de dependência dos idosos, de acordo com suas habilidades motoras e mentais. O custo de um morador de grau 1, gira em torno de R$ 3 mil, passando para até R$ 7 mil no grau 3.

A despesa mensal do Cantinho varia muito, pois além de encargos e tributos, só com a folha de pagamentos dos 44 funcionários são gastos em torno de R$ 75 mil mensais.

Se divirta com o show e faça o bem sem sair do conforto de sua casa!

