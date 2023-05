Leitos são inaugurados e presidente do Ebserh garante HU em "plena operação" nos próximos anos

Novos leitos são oficialmente inaugurados: Chioro garantiu que HU estará em plena operação nos próximos anos - Crédito: Marcos Escrivani e Alessandra Kuba

Com a presença do presidente da Ebserh, Arthur Chioro, do superintendente do Hospital Universitário, Fábio Neves e da reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, foi inaugurado oficialmente na tarde desta segunda-feira, 15, 29 leitos de enfermaria e dez leitos de UTI Pediátrica. As unidades estão localizadas no térreo do Bloco C do hospital. No evento oficial, que teve uma placa descerrada, várias autoridades de São Carlos e da região estiveram presentes.

As novas áreas foram construídas com recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), administrado pela Ebserh, no valor total de R$ 16.956.532,24.

Durante as solenidades oficiais, o São Carlos Agora apurou junto a Arthur Chioro, ex-ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, que novos investimentos serão feitos a curto prazo durante o Governo Lula. “Queremos qualificar a assistência na saúde em toda a região e nos próximos anos (até 2026) colocar o HU em plena operação, mas etapa a etapa. Atender toda a região e dar oportunidades para os alunos/residentes (Medicina UFSCar), avançando também em pesquisas”, disse Chioro. “No segundo semestre vamos completar outras fases e trabalhar forte para que o HU entre em plena operação.

NEFROLOGIA

Indagado sobre a possibilidade do Hospital Universitário oferecer serviços de Nefrologia (Hemodiálise), Chioro disse que há possibilidades de isso ocorrer. “Nas próximas semanas vamos iniciar estudos para justificar este serviço. Para tudo existe provisionamento de verbas”, afirmou.

EXPANSÃO NA DEMANDA

De acordo com Fábio Neves, superintendente do HU, a inauguração dos novos leitos pediátricos é um passo importante para que o hospital possa atender a clientela do DRS3, uma vez que neste período do ano, quando a temperatura baixa drasticamente, aumenta o número de crianças com problemas respiratórios, aliado a recente epidemia de bronquiolite. “É a possibilidade de aumentar a demanda no número de leitos, principalmente no atendimento de urgência”, comentou.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira disse que a universidade tem a missão de formar profissionais e o HU oferece espaço, além de garantir assistência. “Com esta inauguração, é uma nova área na formação dos estudantes, capacitando, dando assistência na ala pediátrica”, ponderou.

OS LEITOS

Os leitos de UTI, quando estiverem em pleno funcionamento, terão capacidade para 27 internações mensais. Entre os leitos de enfermaria, 17 estão habilitados para pediatria. As unidades estão localizadas no térreo do Bloco C do hospital.

A criação dessa unidade possibilitará o planejamento da linha de cuidado em cirurgia pediátrica, especialidade com demanda reprimida no SUS regional, qualificando a assistência a crianças e adolescentes em condições clínicas graves, com necessidade de suporte à vida ou manejo de falências de órgão.

Além da área pediátrica, foram inaugurados o Bloco D e o Bloco E. A primeira unidade, tem 1.145m² de área construída e é voltada ao apoio operacional, incluindo setores relacionados a engenharia clínica, infraestrutura, tecnologia da informação, saúde digital, manutenção predial, arquivo clínico, lanchonete e galerias técnicas. Já a segunda unidade, conta com 411m² de área construída e abriga os depósitos de resíduos e de roupa suja.

Leia Também