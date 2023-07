Leitores se sensibilizam e fazem doações para mãe de 4 filhos no Eduardo Abdelnur

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

Os leitores do São Carlos Agora se sensibilizaram e fizeram várias doações para a família que mora no bairro Eduardo Abdelnur. Bruna Silva Augusto, 32, cuida sozinha de quatro filhos menores e através de uma vizinha entrou em contato com o portal pedindo ajuda.

Na última quinta-feira (29) o site publicou uma matéria e várias pessoas resolveram ajudar. Bruna recebeu vários mantimentos, roupas e até um berço.

A mulher e a vizinha que idealizou a campanha agradecem toda a ajuda e ressaltam que o que foi doado já é o suficiente.

